В правительстве провели первое заседание Антикризисного энергетического штаба

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором обсудили необходимость принятия ряда законодательных и нормативных инициатив, которые будут способствовать стабилизации ситуации на рынке энергетики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В среду, 29 апреля, в Кабинете министров состоялось первое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.

Во время заседания Шмыгаль отметил, что сегодня энергетический кризис находится на том этапе, когда действия власти должны быть оперативными, эффективными и согласованными.

"Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. Вчера на совещании с Президентом мы проговорили уже подписан сегодня энергетический баланс Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - подчеркнул Премьер-министр.

Отмечается, что в ходе заседания обсуждалась необходимость принятия ряда законодательных и нормативных инициатив, которые будут способствовать стабилизации ситуации на рынке энергетики.

"Также все участники обсуждений подчеркнули важность создания Антикризисного энергетического штаба, который будет работать комплексно и открыто", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.