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Правительство одобрило выделение средств для детей ФЛП и гарантии под кредиты малому бизнесу

Правительство одобрило выделение средств для детей ФЛП и гарантии под кредиты малому бизнесу

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство сегодня одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП первой и второй группы. А также поддержал проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.

"Если предприниматель не сможет показать "доход", ведь он не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Важно, чтобы бизнес беспрепятственно мог получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса. Надеюсь, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения", подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства также напомнил, что власть начала выплаты единовременного пособия пенсионерам и другим незащищенным слоям населения, а также увеличила выплаты пособия по временной безработице.

Напомним, Шмыгаль анонсировал принятие решения по ослаблению карантина на следующей неделе.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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