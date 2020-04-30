Украина и Швеция обсудили меры по борьбе с коронавирусом и дальнейшее сотрудничество стран

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с государственным секретарем Офиса Премьер-министра Королевства Швеция Карин Валенстин, на которой стороны обсудили меры по противодействию коронавирусу и организации авиарейсов для возвращения украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с государственным секретарем Офиса Премьер-министра Королевства Швеция Карин Валенстин.

Собеседники обменялись информацией о мерах, принимаемых Украина и Швеция для противодействия COVID-19, и согласились с необходимостью координации соответствующих шагов для защиты здоровья граждан обеих стран", - говорится в сообщении.

Также во время разговора была отмечена важность организации авиационных рейсов для возвращения украинцев на родину, последний из которых был осуществлен накануне.

"Украинская сторона поддержала будущее председательство Швеции в ОБСЕ в 2021 году и выразила готовность обсудить важные в этой связи инициативы во время двусторонних консультаций, запланированных на ближайшее время", - говорится в сообщении.

Кроме того, Жовква ознакомил Карин Валенстин с текущей ситуацией на Донбассе, привлекая особое внимание к блокированию и невыполнению ряда важных шагов: прекращение огня, разведение войск, обеспечения полного доступа СММ ОБСЕ к временно оккупированным территориям и доступу представителей гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

"Было договорено активизировать двусторонний политический диалог после завершения пандемии и содействовать активному развитию торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг заявил, что вопрос гендерного равенства иметь высокий приоритет во время председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.