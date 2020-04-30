ООН призвала Украину обеспечить безопасность заключенных во время эпидемии COVID-19

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В связи с сообщениями о первых случаях заражения COVID-19 в пенитенциарных учреждениях, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер призывает Правительство Украины, чтобы были приняты меры для защиты лиц, содержащихся под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"Я очень обеспокоена тем, что в пенитенциарных учреждениях в Черновцах и Кропивницком зафиксированы случаи заражения COVID-19. Существует насущная необходимость усилить меры, принимаемые в местах содержания под стражей, поскольку COVID-19 может быстро распространяться в учреждениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом ", заявила Богнер.

"Я рада тому, что правительство Украины уже принял соответствующие меры, например утверждение в середине марта плана реагирования на пандемию для предотвращения попадания и распространения COVID-19 в местах содержания под стражей. Однако меня беспокоит скорость реализации этого плана", добавила она.

"Я призываю Министерство юстиции и Министерство здравоохранения усилить реагирование на COVID-19 в пенитенциарной системе Украины, в частности путем совершенствования скрининга сотрудников и задержанных лиц, прибывающих, а также соблюдение социального дистанцирования, предоставление дезинфицирующих средств и применения других мер для того, чтобы остановить распространение вируса. Я также призываю доноров помочь обеспечить пенитенциарные учреждения средствами защиты", заявила Богнер.

Мероприятия по уменьшению численности лиц, лишенных свободы, является еще одним эффективным способом уменьшить возможное распространение вируса, подчеркнула Богнер.

"О территории, не контролируется Правительством, я призываю самопровозглашенные "республики" применять аналогичные меры в местах содержания под стражей, находящихся под их контролем, и быть прозрачными о ситуации с COVID-19 и мер, принимаемых для смягчения последствий . Я также надеюсь, что Российская Федерация выполнит свои обязательства как оккупационное государство в Крыму по борьбе с распространением COVID-19, в том числе в местах содержания под стражей", сказала Богнер.

Напомним, Украина расследует необеспечение оккупационными властями Крыма условий в СИЗО во время пандемии.