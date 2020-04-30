Главы МИД в "нормандском формате" запланировали сегодня онлайн-встречу

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Разговор по видеосвязи глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе запланирована на сегодня, 30 апреля, передает УНН.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, основная цель "виртуальной" встречи в четверг министров иностранных дел стран "нормандской четверки" - оценить, что было сделано с момента парижского саммита и до 30 апреля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что встреча в "нормандском формате" министров иностранных дел в режиме видеоконференции 30 апреля состоится, и на ней обсудят выполнение рекомендаций, которые были одобрены в декабре прошлого года.