ВР сегодня планирует рассмотреть освобождение от налогообложения медиков, которые борются с COVID-19

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг, 30 апреля, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации коронавирусной болезни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Так, предполагается рассмотрение значительного количества законопроектов, в частности о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах ликвидации заболевания среди людей на коронавирусную болезнь (№ 3329), о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога).

Также есть вопрос о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции, о присоединении Украины ко Второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в 1954 году, о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом, а также о мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на рынке электрической энергии (№ 2386).

Кроме того, Верховная Рада рассмотрит проект постановления ВР об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в городе Ичня Черниговской области, городе Калиновка Винницкой области, городе Балаклея Харьковской области, Сватово Луганской области, городе Кривой Рог Днепропетровской области в период с 2014 по 2018 годы.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 30 апреля, на 13:30.

Как сообщалось, в Раде планируют принять специальную процедуру для рассмотрения законопроекта о банках.