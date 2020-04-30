Пристайко будет координировать с ЕС вопрос выезда за границу украинских сезонных рабочих

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет координировать взаимодействие с ЕС по организованному выезду за границу сезонных рабочих из Украины. Об этом Пристайко написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля буду координировать взаимодействие с коллегами в странах ЕС по организованному выезду за границу сезонных рабочих из Украины. Такой выезд должен предусматривать медицинские гарантии, безопасность и достойные условия работы", - написал вице-премьер.

По его словам, правительство продолжит создавать достойные условия труда в Украине, однако "те, кто хочет уехать на сезонную работу за границу, будут иметь такую возможность".

Напомним, накануне Шмыгаль заявил, что Кабмин готов к переговорам с европейскими странами относительно трудоустройства украинцев на сезонные работы за рубежом при условии легального трудоустройства от 3 месяцев.