Регистрация | Вход |
USD: 27,05 -0,0956  EUR: 29,43 0,0968 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 30 апреля 2020 10:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9105
Версия для печати

Пристайко будет координировать с ЕС вопрос выезда за границу украинских сезонных рабочих

Пристайко будет координировать с ЕС вопрос выезда за границу украинских сезонных рабочих

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет координировать взаимодействие с ЕС по организованному выезду за границу сезонных рабочих из Украины. Об этом Пристайко написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля буду координировать взаимодействие с коллегами в странах ЕС по организованному выезду за границу сезонных рабочих из Украины. Такой выезд должен предусматривать медицинские гарантии, безопасность и достойные условия работы", - написал вице-премьер.

По его словам, правительство продолжит создавать достойные условия труда в Украине, однако "те, кто хочет уехать на сезонную работу за границу, будут иметь такую возможность".

Напомним, накануне Шмыгаль заявил, что Кабмин готов к переговорам с европейскими странами относительно трудоустройства украинцев на сезонные работы за рубежом при условии легального трудоустройства от 3 месяцев.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Кабмин, работа, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.