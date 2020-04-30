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Четверг, 30 апреля 2020, 09:28 • Анна Мурашко • 22050
Суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Януковичу
Виктор Янукович
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева планирует сегодня рассмотреть ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть Украины.
Так, избрание меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей запланировано на сегодня в 11:00.
Также напомним, что Государственное бюро расследований на 30 апреля вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий в рамках уголовного производства № 62019000000000046.
Как сообщалось в УНН, адвокаты будут просить ГБР допросить Януковича по видеосвязи.
Источник: УНН