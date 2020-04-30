Суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Януковичу

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева планирует сегодня рассмотреть ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть Украины.

Так, избрание меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей запланировано на сегодня в 11:00.

Также напомним, что Государственное бюро расследований на 30 апреля вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий в рамках уголовного производства № 62019000000000046.

Как сообщалось в УНН, адвокаты будут просить ГБР допросить Януковича по видеосвязи.