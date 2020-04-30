Регистрация | Вход |
USD: 27,05 -0,0956  EUR: 29,43 0,0968 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 30 апреля 2020 10:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
22050
Версия для печати

Суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Януковичу

Суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Януковичу

Виктор Янукович

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева планирует сегодня рассмотреть ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть Украины.

Так, избрание меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей запланировано на сегодня в 11:00.

Также напомним, что Государственное бюро расследований на 30 апреля вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий в рамках уголовного производства № 62019000000000046.

Как сообщалось в УНН, адвокаты будут просить ГБР допросить Януковича по видеосвязи.

Источник: УНН
Теги: Печерский суд, Виктор Янукович, мера пресечения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.