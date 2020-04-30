Регистрация | Вход |
USD: 27,05 -0,0956  EUR: 29,43 0,0968 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 30 апреля 2020 10:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5460
Версия для печати

В Минздраве призвали украинцев оставаться дома на майские праздники

В Минздраве призвали украинцев оставаться дома на майские праздники

Максим Степанов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и соблюдать карантин. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, чтобы у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - отметил он.

Напомним, в Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 - летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине изменили протокол лечения больных на COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, майские праздники, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.