В Минздраве призвали украинцев оставаться дома на майские праздники

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и соблюдать карантин. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, чтобы у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - отметил он.

Напомним, в Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 - летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине изменили протокол лечения больных на COVID-19.