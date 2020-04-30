НАБУ открыло дело в отношении судьи Окружного админсуда из-за неправосудного решения

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту принятия судьи Окружного административного суда Киева решения, что первый заместитель генпрокурора Виталий Касько не имел полномочий отменять постановление о закрытии так называемого дела "ВиЭйБи Банка" по факту завладения 1,2 млрд грн кредита от НБУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Так, 22 апреля 2020 ОАСК признал, что первый заместитель генпрокурора Виталий Касько не имел полномочий отменять постановление о закрытии так называемого дела "ВиЭйБи Банка" по факту завладения 1,2 млрд грн кредита от НБУ.

"Такое решение судья ОАСК принял по иску трех человек, которые сейчас являются подозреваемыми в этом же уголовном производстве. Своими действиями служитель Фемиды нарушил положения п. 2 ч. 2 ст. 19 Кодекса административного судопроизводства Украины. Он также не принял во внимание постановления Большой Палаты Верховного суда, которыми установлено, что такие споры находятся вне юрисдикции административного суда. По факту действий, совершенных судьей, который принял неправосудное решение, детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство", - говорится в сообщении.

Также готовится соответствующая жалоба в Высший совет правосудия.

НАБУ сообщает, что это не первая попытка лиц, задействованных в совершении тяжкого преступления, избежать ответственности. Дело о "ВиЭйБи Банка" закрывали дважды.

"В феврале 2019 года Юрий Луценко незаконно изменил подследственность по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ ПАО "ВиЭйБи Банк", которое НАБУ и САП расследовали с октября 2016 года. Следователи Нацполиции, которым было передано дело, закрыли ее, однако указанное постановление впоследствии Виталий Касько отменил и вернул производство в НАБУ", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что за два месяца детективы сообщили о подозрении 10 участникам коррупционной схемы, среди которых в том числе фактический владелец и экс-глава правления ПАО "ВиЭйБи Банк", действующие и бывшие чиновники НБУ и другие.

Напомним, несколько бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащих частного сектора правоохранители заподозрили в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд гривен.