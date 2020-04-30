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Украина провела телемосты с США и Китаем по борьбе с COVID-19

Украина провела телемосты с США и Китаем по борьбе с COVID-19

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинские врачи провели телемосты с зарубежными коллегами, в частности, из Китая и США по борьбе с COVID-19. В ближайшее время прлануеться телемост с Польшей. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкычак, передает корреспондент УНН.

"Мы продолжаем проведение телемостов с нашими зарубежными коллегами, особенно там, где есть сложная ситуация... Было проведено уже два телемоста с китайскими врачами, проведены телемосты с нашими коллегами, которые вернулись, с Италией... Вчера мы провели телемост с коллегой из США, клиники в Нью-Йорке. Она будет продолжаться, ближайший телемост будет с коллегами из Польши", - отметила она.

Напомним, врачи Украины и Китайской Народной Республики провели совместную видеоконференцию, во время которой могли поделиться опытом лечения больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, врачи
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