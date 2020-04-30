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В Украине планируют ввести электронную регистрацию лекарственных средств

В Украине планируют ввести электронную регистрацию лекарственных средств

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины планирует ввести электронную регистрацию лекарственных средств для доступа к лучшим продуктам зарубежных и отечественных производителей. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"Чтобы в Украине был доступ к медикаментам украинского производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Министерства здравоохранения обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств", - сказала она.

Напомним, в Министерстве здравоохранения продолжается аудит, в ходе которого анализируют закупки министерства за предыдущие годы и что еще необходимо закупить. Сейчас в Украине более 1300 международных непатентованных названий, которыми должно обеспечивать государство.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лекарства, регистрация
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