В Украине планируют ввести электронную регистрацию лекарственных средств

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины планирует ввести электронную регистрацию лекарственных средств для доступа к лучшим продуктам зарубежных и отечественных производителей. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"Чтобы в Украине был доступ к медикаментам украинского производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Министерства здравоохранения обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств", - сказала она.

Напомним, в Министерстве здравоохранения продолжается аудит, в ходе которого анализируют закупки министерства за предыдущие годы и что еще необходимо закупить. Сейчас в Украине более 1300 международных непатентованных названий, которыми должно обеспечивать государство.