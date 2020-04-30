В СНБО отчитались о финансировании за январь-март органов сектора безопасности и обороны

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины в январе-марте 2020 осуществляется в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

Отмечается, что аппарат СНБО Украины проанализировал состояние финансирования сектора безопасности и обороны Украины в январе-марте 2020 года.

"Финансирование сектора безопасности и обороны Украины по общему фонду госбюджета за этот период осуществлено в полном объеме в соответствии к помесячной росписи - 48 592,5 млн гривен. Динамика поступлений в специальный фонд госбюджета в январе-марте 2020 года также была положительной. По оперативным данным, в специальный фонд государственного бюджета за этот период поступило более 35% поступлений от годового плана", - говорится в сообщении.

В СНБО отметили, что потребности сектора безопасности и обороны Украины в 2019 году профинансированы в объеме 218 млрд гривен или 5,48% от ВВП, что соответствует требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины".

"По результатам проведенного анализа Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поручил Межведомственной рабочей группе по подготовке материалов к заседанию СНБО Украины по вопросу "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" подготовить предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств", - резюмировали в СНБО.

Как сообщалось ранее в УНН, в СНБО подготовили проект решения о санкциях в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов.