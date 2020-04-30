Столичная власть получила более 500 тыс. защитных масок - Кличко

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Департамент здравоохранения Киевского городского совета получил более 500 тысяч масок и 2 тыс. костюмов и очков для медучреждений. Об этом во время брифинга сообщил Киевский городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Получил департамент здравоохранения медицинские маски разной степени защиты из Государственного резерва Украины и от благотворительного фонда "Корпорация монстров" - всего более 500 тысяч штук. Эти средства индивидуальной защиты распределены в центры первичной медико-санитарной помощи, стационары и родильные дома города. Также костюмов и защитных очков для медиков Киев приобрел 2 тысячи", - отметил он.

Напомним, в Киеве с начала пандемии подтвержден 1401 случай заболевания COVID-19. Так, за сутки заболели еще 60 человек.