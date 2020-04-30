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В "Слуге народа" проверяют информацию о работе ресторана Тищенко во время карантина

В "Слуге народа" проверяют информацию о работе ресторана Тищенко во время карантина

Александр Корниенко

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Фракции "Слуга народа" проверяют информацию о работе во время карантина ресторана "Велюр" депутата Николая Тищенко. Об этом под стенами Верховной Рады сообщил глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Николай (Тищенко - ред.) дал некоторые объяснения, что он не в ресторанном режиме функционировал, а в режиме определенных встреч, как такой себе "бизнес-центр". Мы проверяем сейчас эту информацию и проверяем информацию правоохранителей", - рассказал Корниенко отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция на то, что ресторан "Велюр" работал во время карантина.

По его словам, сейчас правоохранители не определили, есть ли там нарушения.

"Они нам публично не дали такой ответ", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантину.

Так, на момент нахождения правоохранителей, в ресторане посетителей не было.

Напомним, в центре Киева группа неизвестных лиц заблокировала вход в ресторан Тищенко.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, Слуга народа, Александр Корниенко
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