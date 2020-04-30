Рада может заслушать Шмыгаля на следующем внеочередном заседании

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что на следующей внеочередном заседании парламентарии заслушают отчет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом Разумков сказал во время согласительного совета депутатских фракций, передает корреспондент УНН.

Так, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк призвала пригласить на сегодняшнее внеочередное заседание ВРУ премьера для публичной презентации депутатам и всему обществу плана смягчения карантинных мероприятий.

“Мы пригласили коллегу на согласительное, а не на заседание правительства. К сожалению перечень вопросов определен: инициировался он двумя фракциями и депутатской группой, насколько мне известно, подписанты от „Слуги народа“, „Голоса“ и „Доверия“. На следующее внеочередное заседание, я уверен, можно будет добавить другие вопросы в том числе инициированные вами. Я уверен, что и чиновники будут готовы прийти выступить — предоставить информацию, поэтому — нет вопросов”, — ответил Разумков.

Напомним, что в ВР сегодня рассмотрят спецпроцедуры с ускорения принятия банковского закона.