Регистрация | Вход |
USD: 27,05 -0,0956  EUR: 29,43 0,0968 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 30 апреля 2020 13:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4995
Версия для печати

Рада может заслушать Шмыгаля на следующем внеочередном заседании

Рада может заслушать Шмыгаля на следующем внеочередном заседании

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что на следующей внеочередном заседании парламентарии заслушают отчет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом Разумков сказал во время согласительного совета депутатских фракций, передает корреспондент УНН.

Так, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк призвала пригласить на сегодняшнее внеочередное заседание ВРУ премьера для публичной презентации депутатам и всему обществу плана смягчения карантинных мероприятий.

“Мы пригласили коллегу на согласительное, а не на заседание правительства. К сожалению перечень вопросов определен: инициировался он двумя фракциями и депутатской группой, насколько мне известно, подписанты от „Слуги народа“, „Голоса“ и „Доверия“. На следующее внеочередное заседание, я уверен, можно будет добавить другие вопросы в том числе инициированные вами. Я уверен, что и чиновники будут готовы прийти выступить — предоставить информацию, поэтому — нет вопросов”, — ответил Разумков.

Напомним, что в ВР сегодня рассмотрят спецпроцедуры с ускорения принятия банковского закона.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.