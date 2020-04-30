В Раде завершили работу над законопроектом о референдуме - Стефанчук

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока касательно народовластия - о всеукраинском референдуме. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета депутатских фракций, передает корреспондент УНН.

"Мы завершили работу по доработке законопроекта о народном референдуме. Мы уже получили не только положительные отзывы, но замечания, как от украинских специалистов, от украинских научных институтов, от международных организаций.

Мы ожидаем сейчас выводы от швейцарских институтов, мы обратились к послу Швейцарии. Благодаря представителям Венецианской комиссии мы перевели его на английский язык и распространили для всего мира, и мы ожидаем отзывы по этому законопроекту. Думаю, что после завершения карантинных мероприятий мы обязательно проведем финальное собрание рабочей группы и вынесем этот законопроект в зал", - сообщил Стефанчук.

Ранее УНН писал, что несмотря на карантин из COVID-19 в Украине продолжаются общественные обсуждения законопроекта о всеукраинском референдуме.



Напомним, профильная рабочая группа Верховной Рады одобрил окончательный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме".



