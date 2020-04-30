Рада начала внеочередное заседание

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть специальную процедуру, которая ускорит рассмотрение банковского закона во втором чтении, а также ратификацию различных международных соглашений, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии начали внеочередное заседание. На заседании зарегистрировались 342 народных депутата Украины.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", - сказал глава ВР Дмитрий Разумков.

Ранее в УНН сообщалось, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности - проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди больных людей на коронавирусную болезнь (COVID-19), а также особую процедуру, которая должна ускорить рассмотрение во втором чтении проекта закона о банках.