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Рада начала внеочередное заседание

Рада начала внеочередное заседание

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть специальную процедуру, которая ускорит рассмотрение банковского закона во втором чтении, а также ратификацию различных международных соглашений, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии начали внеочередное заседание. На заседании зарегистрировались 342 народных депутата Украины.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", - сказал глава ВР Дмитрий Разумков.

Ранее в УНН сообщалось, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности - проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди больных людей на коронавирусную болезнь (COVID-19), а также особую процедуру, которая должна ускорить рассмотрение во втором чтении проекта закона о банках.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, заседание
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