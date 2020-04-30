Регистрация | Вход |
USD: 27,05 -0,0956  EUR: 29,43 0,0968 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 30 апреля 2020 14:50
Получить тестовый доступ
Внеочередное заседание Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
16155
Версия для печати

Совет Европы предоставил оценку решению КСУ относительно судебной реформы Зеленского

Совет Европы предоставил оценку решению КСУ относительно судебной реформы Зеленского

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Совет Европы отметил, что решение Конституционного Суда Украины о судебной реформе Президента Владимира Зеленского четко указывает, что судебная реформа может продолжаться лишь при условии, если она не противоречит Конституции и учитывает ведущие европейские стандарты в этой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"В Конституционный Суд Украины поступило письмо главы департамента правосудия и правового сотрудничества Совета Европы Ханне Юнкер, в котором Суд проинформирован, что в рамках постоянного сотрудничества между Советом Европы и Украиной в сфере судебной реформы, департаментом правосудия и правового сотрудничества при генеральном директорате по правам человека и верховенства права осуществлена оценка двух, недавно принятых Конституционным Судом Украины решений, а именно: № 2-р/2020 от 18 февраля 2020 года и № 4-р/2020 от 11 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанную оценку разработал вовлеченный департаментом международный эксперт, который изучает решение Конституционного Суда Украины и их соответствие европейским стандартам относительно функционирования и организации судебной власти, а также рекомендациям, изложенным в заключении Венецианской комиссии CDL-AD (2019) 027-e "О правовой базе в Украине, регулирующей деятельность Верховного Суда и органов судебного самоуправления", принятому 9 декабря 2019 года.

Также в указанном документе, в частности, говорится о том, что оба решения КСУ касаются некоторых ключевых проблем, поднимаемых Европейской комиссией за демократию через право и подчеркивают важность вывода.

"Также указано, что решение Конституционного Суда Украины четко указывают, что судебная реформа может продолжаться лишь при условии, если она не противоречит Конституции и учитывает ведущие европейские стандарты в этой области. Следовательно, в перспективе текущей судебной реформы, решение Конституционного Суда Украины требуют от власти четкого видения направления, приоритетности и дальнейших шагов, которые следует осуществить", - отмечается в сообщении.

Вывод департамента правосудия и правового сотрудничества при генеральном директорате по правам человека и верховенства права предоставляет органам исполнительной и законодательной власти Украины ценную возможность пересмотреть некоторые пункты планируемой реформы, что может оказаться проблематичным в контексте независимости судебной власти.

Напомним, КСУ признал неконституционными ряд положений закона Зеленского о судебной реформе.

Источник: УНН
Теги: КСУ, Совет Европы, судебная реформа, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.