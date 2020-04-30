Разумков рассказал, что будет после одобрения спецпроцедуры из ускорения принятия банковского закона

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал на брифинге процедуру дальнейших действий, если парлементари примут спецпроцедуры, что ускорит рассмотрение банковского закона во втором чтении, передает корреспондент УНН.

"Если будет поддержана процедура, двое суток предоставляется депутатским фракциями и группам и внефракционным на определение поправок, которые они считают самыми важными. Комитет формирует из этих поправок таблицу, туда же добавляются все правки, чтобы зал мог повлиять, если какая-то ошибка или несогласования допущены при признании к включению. И после этого будет рассматриваться в зале. Я думаю, что будет рассматриваться тогда, когда будут подписи нардепов за эту инициативу. Стандартная процедура - 150 подписей для созыва внеочередного", - сказал Разумков.

Он уточнил, что в таблицу включаются 5 поправок от каждой фракции депутатской группы и одна правка от депутатов внефракционных.

Ранее в УНН сообщалось, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности - проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди больных людей на коронавирусную болезнь (COVID-19), а также особую процедуру, что должно ускорить рассмотрение во втором чтении проекта закона о банках.