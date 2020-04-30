Рада сделала шаг к освобождению от налогообложения медиков, которые борются с COVID-19

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3329-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19). Соответствующее решение поддержали 336 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, проектом №3329-д предусматривается временно до 30 июня 2020 года не облагать налогом доходы в виде заработной платы начисленные (выплаченные) медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, связанных с ликвидацией и лечением COVID 19.

Сообщается, что данный перечень медработников определяется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения.

Также документ предусматривает:

- продолжить срок не начисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершится действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19);

- продолжить освобождение от уплаты ЕСВ за себя физическими лицами - предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, которые борются с коронавирусной болезнью.