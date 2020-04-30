Парламентарии отправили на доработку законопроект по совершенствованию системы органов АМКУ

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины вернула на доработку Комитета с последующим представлением на повторное второе чтение законопроект №3132 о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект №3132 о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украин" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета предусматривает концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования.

Добавим, что законопроектом предлагается ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" дополнить новой статьей, которой определяется отдельно полномочия АМКУ как органа обжалования в сфере публичных закупок.

Так, в АМКУ будет образована Комиссия по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Эти уполномоченные назначаются в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ.

Напомним, что 13 апреля ВРУ на внеочередном заседании приняла за основу проект закона о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета Украины. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата Украины.