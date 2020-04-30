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Подозрение экс-замминистра обороны Павловскому: в Офисе Зеленского отреагировали

Подозрение экс-замминистра обороны Павловскому: в Офисе Зеленского отреагировали

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Офисе Президента Украины отреагировали на объявление подозрения экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому по "делу Гладковского" относительно коррупции в оборонной сфере, указав, что "все мародеры, которые обворовывали армию, будут наказаны". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ОПУ в Telegram-канале.

"После прихода к власти команда Президента ликвидировала искусственно созданные ограничения для работы НАБУ, в том числе - политические. Теперь организация начинает показывать результаты. Все мародеры, которые обворовывали армию, будут наказаны", - указали в ОПУ.

В Офисе отметили, что НАБУ объявило о подозрении экс-руководству Министерства обороны Украины в коррупционном преступлении, которым был нанесен государству ущерб на сумму 17,44 млн грн.

"Следствием установлено, что экс-заместитель министра обороны и директор одного из департаментов в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с экс-чиновником СНБО", - добавили в ОПУ.

Напомним, НАБУ и САП по "делу Гладковского" сообщили о подозрении экс-замминистра обороны Игорю Павловскому.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, ОПК, НАБУ, Офис президента Украины
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