Рада поддержала изменения в постановление о ВСК по коррупции должностных лиц в госорганах

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада приняла в целом проект постановления № 3400 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины". Соответствующее решение поддержали 352 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Так, целью принятия проекта постановления является расширение промежутка времени, который будет исследовать Временная следственная комиссия, а именно начинать расследование обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые привели к недополучению доходов Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах с 1 января 2019 года, чтобы полностью проанализировать весь 2019 год.

Отметим, что проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление ВР "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины", а именно :

1) В пункте первом части первой слова и цифры "в период с сентября 2019 года" заменить словами и цифры "в период с 1 января 2019 года";

2) в части третьей слова и цифры "в период с сентября 2019 года" заменить словами и цифры "в период с 1 января 2019 года".

Напомним, что 24 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти. Соответствующее решение поддержали 324 народных депутата Украины.

Проект постановления № 3358 предусматривает создании ВСК ВР Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины.