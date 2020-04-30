Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских пограничников, передает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram-канале.

“Украинские пограничники — настоящие герои. Каждый день — и днем, и ночью — вы стоите на страже нашей безопасности. Вы первыми встречаете гостей нашей страны и украинских граждан, которые возвращаются домой. И всегда первыми готовы защищать Родину от угроз — то атак врага, или нового вируса. И даже сегодня, в день профессионального праздника, вы продолжаете устойчиво нести службу, чтобы наши граждане знали — рубежи страны находятся под круглосуточной надежной защитой”, — написал Глава государства.

По его словам, многие служащие погранслужбы отдали свои жизни, защищая границы Украины.

“И все мы верим, что вскоре мир вернется на наши рубежи. А пока желаю вам, дорогие пограничники, несокрушимого боевого духа и сил. Крепкого здоровья вам и вашим семьям! Спасибо за службу, которую вы несете с честью и достоинством. Искренне поздравляю с Днем пограничника! Мы гордимся вами!”, — подчеркнул Президент.

Отметим, сегодня, 30 апреля, в Украине празднуют День пограничника.

Как сообщал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с рождением сына.