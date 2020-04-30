Регистрация | Вход |
USD: 26,97 -0,0771  EUR: 29,24 -0,1850 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 30 апреля 2020 16:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5940
Версия для печати

Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником

Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских пограничников, передает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram-канале.

“Украинские пограничники — настоящие герои. Каждый день — и днем, и ночью — вы стоите на страже нашей безопасности. Вы первыми встречаете гостей нашей страны и украинских граждан, которые возвращаются домой. И всегда первыми готовы защищать Родину от угроз — то атак врага, или нового вируса. И даже сегодня, в день профессионального праздника, вы продолжаете устойчиво нести службу, чтобы наши граждане знали — рубежи страны находятся под круглосуточной надежной защитой”, — написал Глава государства.

По его словам, многие служащие погранслужбы отдали свои жизни, защищая границы Украины.

“И все мы верим, что вскоре мир вернется на наши рубежи. А пока желаю вам, дорогие пограничники, несокрушимого боевого духа и сил. Крепкого здоровья вам и вашим семьям! Спасибо за службу, которую вы несете с честью и достоинством. Искренне поздравляю с Днем пограничника! Мы гордимся вами!”, — подчеркнул Президент.

Отметим, сегодня, 30 апреля, в Украине празднуют День пограничника.

Как сообщал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с рождением сына.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.