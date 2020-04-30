ВР одобрила спецпроцедуру рассмотрения законопроекта о банках

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла упрощенную процедуру внесения изменений в Регламент ВР, которая позволит ускорить принятие закона о функционировании банков. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии одобрили применение специальной процедуры по банковскому законопроекту.

"Мы хотим впервые в украинском парламенте применить эту процедуру к законопроекту, который заспамлений 16,5 тыс. поправок. Не все там правки явлюется спамовыми, есть и существенные, но мы знаем 16 тыс. сделаны для того, чтобы мы днями и ночами сидели в парламенте. Настаиваю, что надо применить эту процедуру", - сказал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее УНН писал, что в Раде планируют принять специальную процедуру для рассмотрения законопроекта о банках.

Напомним, что на следующей неделе Верховная Рада Украины планирует собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о банках во втором чтении.

Как сообщал УНН, 30 марта ВР приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы. Соответствующее решение поддержали 267 нардепов.

В свою очередь, 27 апреля, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после рассмотрения более 16 500 поправок к законопроекту рекомендовал Верховной Раде Украины принять в целом законопроект № 2571-д о функционировании банковской системы.