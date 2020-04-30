В Минобразования объяснили, почему во время карантина нельзя заменить ВНО вступительными экзаменами

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Министерстве образования и науки Украины объяснили, что нельзя заменить ВНО вступительными экзаменами, так как это может увеличить количество передвижения и не соблюдение санитарных протоколов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный, передает УНН.

"Проведение ВНО - это залог наименьшим образом подвергать опасности абитуриентов. ВНО проводится по строгим протоколом, большинство участников будет сдавать ВНО по месту своего жительства. Для жителей городов - пункты тестирования будут в пешей доступности. В аудитории находятся 15 участников и 2 инструктора. Мы добавляем мероприятия, такие как средства, антисептики, дистанция. Зато вступительные экзамены, если бы кто-то додумался до отмены ВНО, предусматривали передвижения людей по всей стране в хаотичном режиме. Передвижение, которого обеспечить нельзя. 70% абитуриентов ехали во все крупные города в Украине. То есть это гораздо больше передвижений, гораздо больше собраний без санитарного протокола", - отметил Стадный.

Напомним, в Министерстве образования и науки рассказали, что основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) состоится между 25 июня и 17 июля в случае, если карантин завершится до начала июня.