Зеленский провел совещание с членами правительства: обсудили выход из карантина

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. На совещании обсудили выход из режима карантина в государстве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

Так, сообщается, что во время совещания представители Министерства здравоохранения сообщили, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус.

Также было отмечено необходимость разработки плана выхода из режима карантина.

"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантина.

Напомним, ранее премьер-министр Украины представил план выхода из карантина.

По его словам, второй, третий или четвертый этап выхода Украины из карантина могут начаться одновременно.