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Парламентарии ратифицировали соглашение между Украиной и Аргентиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Парламентарии ратифицировали соглашение между Украиной и Аргентиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №0024, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии поддержали проект закона №0024 о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В пояснительной записке отмечается, что с принятием проекта закона будет ратифицирован Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который вступает в силу на тридцатый день после даты обмена ратификационными грамотами.

Договором будут созданы правовые основания для сотрудничества между компетентными органами обоих государств при рассмотрении уголовных дел, будет заключаться в выполнении запросов о правовой помощи.

Напомним, что 6 августа 2018 года в г. Буэнос-Айрес был заключен Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как ранее сообщал УНН, в ВР ратифицировали ряд соглашений между Украиной и Аргентиной.

Источник: УНН
Теги: Украина, ратификация, Аргентина
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