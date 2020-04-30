Законопроект о банках начнут рассматривать после 11 мая - Арахамия

КИЕВ. 30 апреля. УНН. После того, как парламентарии приняли спецпроцедуру рассмотрения законопроекта о банках, проект закона № 2571-д вынесут на голосование во втором чтении после 11 мая. Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по завершению внеочередного заседания ВР, передает корреспондент УНН.

"Принятая процедура позволяет нам в очень быстром темпе рассмотреть этот проект. Позавчера всем (нардепам - ред.) раздали таблицу поправок, и, согласно закону, 10 дней депутаты должны знакомиться с этой таблицей, и тогда уже можно выносить это в зал. После 11 мая мы можем выносить это в зал и непосредственно голосовать", - сказал Арахамия.

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Напомним, что ВР приняла спецпроцедуру рассмотрения законопроекта о банках. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины.



