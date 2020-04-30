В Раде начнут собирать подписи для проведения внеочередного заседания - нардеп

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины народные депутаты начнут собирать подписи для проведения внеочередного заседания ВР на следующей неделе. Об этом УНН сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Следующее внеочередное также будут инициировать народные депутаты. Во второй половине следующей недели хотели бы провести, нужно будет собрать подписи", - сообщила Кравчук.

Добавим, парламентариям нужно собрать 150 подписей для проведения внеочередного заседания.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что на следующей внеочередном заседании парламентарии заслушают отчет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.