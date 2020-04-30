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Арахамия: будем созывать внеочередные заседание каждую неделю

Арахамия: будем созывать внеочередные заседание каждую неделю

Давид Арахамия

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что каждую неделю по инициативе парламента с фракций будут собирать законодательные инициативы, будут созывать внеочередную сессию и голосовать эти законопроекты. В таком режиме Верховная Рада проработает 2-3 недели. Об этом он сообщил по завершению внеочередного заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Сегодня приняли решение, что каждую неделю по инициативе парламента мы будем собирать с фракций законодательные инициативы, которые они считают срочными, будем созывать парламентскую внеочередную сессию и будем там голосовать все эти законы. То есть, так можно будет... Если Президент определит какие-то другие законы, которые он считает неотложными, добавлять другие законопроекты и также голосовать. В таком режиме мы проработаем 2-3 недели. После того, надеемся, что правительство улучшит ситуацию с выходом из карантина, и я предполагаю, что где-то 20 мая мы выйдем в режим очередной работы украинского парламента", - рассказал Арахамия.

Напомним, что сегодня, 30 апреля, на внеочередном заседании ВР одобрила спецпроцедуру рассмотрения законопроекта о банках.

Источник: УНН
Теги: ВР, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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