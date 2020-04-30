В ВР ратифицировали соглашение между Украиной и Казахстаном о правовой помощи по уголовным делам

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №0031, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам. Соответствующее решение поддержали 329 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии поддержали проект закона №0031 о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам.

Стоит отметить, что Договором будут созданы правовые основания для сотрудничества между компетентными органами обоих государств по уголовным делам, которое будет заключаться прежде всего в выполнении запросов о правовой помощи.

Напомним, что 29 октября 2018 года в городе Астана было совершен Договор между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам.

Как ранее сообщал УНН, в ВР ратифицировали соглашение между Украиной и Аргентиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам.