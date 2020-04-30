Кулеба назвал условия проведения следующей встречи в "нормандском формате"

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Саммит лидеров стран "нормандского формата" остается на повестке дня, но устанавливать конкретное время его проведения пока было бы рано. Об этом заявил на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Никто не сомневается в том, что Берлинский саммит должен быть проведен, при этом никто не сомневается в том, что мы должны подойти к нему с конкретными наработками, с выполненными задачами, которые были поставлены во время Парижского саммита и с пониманием того, какими будут результаты Берлинского саммита. Поэтому "саммит ради саммита" никто проводить не хочет. Все мы хотим двигаться путем решения проблем и выхода на горизонт новых задач, которые мы также сможем эффективно решать", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о следущем саммите лидеров.

По его словам, с "точки зрения медиа можно делать такие прогнозы - до завершения пандемии или сразу после".

"Но мы в этом вопросе опираемся на конкретные результаты. Как только будут результаты - будет основание говорить о саммите... Мы согласны, есть понимание того, что саммит нужен, он остается на повестке дня, но устанавливать конкретное время его проведения пока было бы рано", - добавил Кулеба.

Напомним, сегодня состоялись переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции. Во время встречи онлайн министры обсудили в первую очередь вопросы безопасности урегулирования ситуации на востоке Украины.