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Кулеба назвал условия проведения следующей встречи в "нормандском формате"

Кулеба назвал условия проведения следующей встречи в "нормандском формате"

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Саммит лидеров стран "нормандского формата" остается на повестке дня, но устанавливать конкретное время его проведения пока было бы рано. Об этом заявил на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Никто не сомневается в том, что Берлинский саммит должен быть проведен, при этом никто не сомневается в том, что мы должны подойти к нему с конкретными наработками, с выполненными задачами, которые были поставлены во время Парижского саммита и с пониманием того, какими будут результаты Берлинского саммита. Поэтому "саммит ради саммита" никто проводить не хочет. Все мы хотим двигаться путем решения проблем и выхода на горизонт новых задач, которые мы также сможем эффективно решать", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о следущем саммите лидеров.

По его словам, с "точки зрения медиа можно делать такие прогнозы - до завершения пандемии или сразу после".

"Но мы в этом вопросе опираемся на конкретные результаты. Как только будут результаты - будет основание говорить о саммите... Мы согласны, есть понимание того, что саммит нужен, он остается на повестке дня, но устанавливать конкретное время его проведения пока было бы рано", - добавил Кулеба.

Напомним, сегодня состоялись переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции. Во время встречи онлайн министры обсудили в первую очередь вопросы безопасности урегулирования ситуации на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, переговоры, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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