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Ляшко предостерег Раду касательно решения о поспешном выходе из карантина

Ляшко предостерег Раду касательно решения о поспешном выходе из карантина

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины призвали народных депутатов Верховной Рады не принимать решений о поспешном выходе из карантина, а найти баланс между эпидемическими мерами и экономикой. Об этом заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал во время согласительного совета депутатских фракций, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы также работаем над планами выхода из карантина, и я бы хотел призвать всех, что нам нужно, когда мы говорим о выходе из карантина, найти баланс между эпидемическими мерами и экономикой. Мы вовремя зашли в карантин. Это подтверждают уровни нашей статистики заболеваемости коронавирусной болезни, и будет достаточно обидно выйти из карантина быстрее, чем нужно. Поэтому, пожалуйста, когда мы будем голосовать за любые инициативы по выходу из карантина, учитывать эпидемическую ситуацию, и учитывать влияние экономического этой деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни”, — заявил Ляшко.

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Напомним, что ранее Ляшко подтвердил, что карантин работает, ведь с 2133 коек с подготовленными аппаратами искусственной вентиляции легких занято 58.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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