Арахамия о взрывах в Балаклее: есть две полярные версии событий
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада продлила работу временной следственной комиссии по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов. Сейчас есть две абсолютно противоположные по содержанию версии событий на арсенале в Балаклее. Об этом заявил во время выступления в парламенте председатель фракции "Слуга народа", руководитель временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования взрывов на военных складах в 2014-2018 годах Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
"Был ряд пожаров на складах и арсеналах. Мы начали работу комиссии относительно крупнейшего и самого мощного арсенала в Восточной Европе (в Балаклее - ред.), где мы потеряли имущества и боеприпасов только по балансовой стоимости на 12 млрд гривен. Если взять рыночную стоимость - не менее 10 млрд долларов.
Харьковское управление СБУ рассматривало 3 года это дело и очень быстро пришло к выводу, что это был какой-то российский беспилотник, который где-то пролетал и каким образом осуществил эту диверсию", - рассказал Арахамия.
Он отметил, что когда комиссия начала опрашивать людей, которые начинали следственный процесс, то "мягко говоря, удивилась".
"Первая экспертиза харьковского института Бокариуса, который привлекли к этому расследованию, они пришли к выводу, что это были снаряды, которые заложили на территории самого арсенала. Как только такой вывод получили, на всех людей начали давить и перебросили экспертизу в Киев, которая пришла к выводу о беспилотнике. Мы не говорим, что этот вывод истинный, или тот истинный. Мы говорим, что есть две абсолютно полярно разных версии событий на этом арсенале", - сообщил Арахамия.
Также, по его информации, где-то за неделю до пожара якобы должно было вступить в силу заключение аудиторской комиссии о нехватке на арсенале в 560 млн грн.
"Во-первых, нужно забрать следствие из Харькова в Киев, во-вторых провести независимую комплексную экспертизу, в-третьих, сделать этот процесс открытым для общества", - резюмировал Арахамия.
Напомним, что Рада продолжила работу ВСК по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов на полгода. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата Украины.