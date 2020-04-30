Во фракции "СН" сообщили, что для Саакашвили нашли другую должность

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с экс-президентом Грузии, экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, в результате которых для Саакашвили нашли другой формат работы, чем должность вице-премьер-министра. Об этом сообщил председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия по завершению внеочередного заседания ВР, передает корреспондент УНН.

“Голосов хватает (для назначения вице-премьером — ред.), но Михаил Саакашвили вел длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, как они будут сотрудничать. Новая должность — об этом будет сообщено”, — сказал Арахамия.

Он отказался называть эту должность, отметив, что Саакашвили был ньюсмейкером несколько дней — и пусть еще побудет.

“У нас есть голоса, если Саакашвили вместе с президентом определят, что его можно назначать премьером, мы имеем достаточно голосов, чтобы это решение принять. Но по моей информации другое решение, и президент отработал это с ним, и об этом будет сообщено сегодня или в начале следующей недели... Обнаружили другой формат, что обеспечит успех программ по реформам, что может выполнять”, — пояснил Арахамия.

Напомним, что в Верховную Раду Украины не поступало представление от правительства о назначении экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вицепремьер-министра.

В сети появилась информация о том, что правительство отозвало Саакашвили в качестве кандидата на должность вице-премьер-министра. Несколько источников не подтвердили эту информацию.