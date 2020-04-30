Зеленский присвоил генеральские звания главе Госпогранслужбы и его заместителю

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинские звания главе Государственной пограничной службы Украины и его первому заместителю. Соответствующий указ №161/2020 от 30 апреля обнародован на сайте Президента, передает УНН.

"Присвоить звание генерал-майора: полковнику Дейнеко Сергею Васильевичу - главе Государственной пограничной службы Украины; полковнику Никифоренко Владимиру Степановичу - первому заместителю главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских пограничников.