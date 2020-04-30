Регистрация | Вход |
USD: 26,97 -0,0771  EUR: 29,24 -0,1850 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 30 апреля 2020 19:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
14775
Версия для печати

Зеленский присвоил генеральские звания главе Госпогранслужбы и его заместителю

Зеленский присвоил генеральские звания главе Госпогранслужбы и его заместителю

Сергей Дайнеко

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинские звания главе Государственной пограничной службы Украины и его первому заместителю. Соответствующий указ №161/2020 от 30 апреля обнародован на сайте Президента, передает УНН.

"Присвоить звание генерал-майора: полковнику Дейнеко Сергею Васильевичу - главе Государственной пограничной службы Украины; полковнику Никифоренко Владимиру Степановичу - первому заместителю главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских пограничников.

Источник: УНН
Теги: Госпогранслужба, генералы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.