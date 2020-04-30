ПАСЕ перенесла летнюю сессию на неизвестный срок - Ясько

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы решила перенести летнюю сессию в связи с пандемией коронавируса. Планируется, что сессия все же состоится до октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.

"Летняя сессия переносится пока на неизвестный срок, но состоится до октября", - написала Ясько.

Однако она отметила, что 7 мая состоится еще одно заседание Бюро и постоянного комитета.

Так, во время заседания бюро было принято решение об удаленном методе работы ассамблеи, а также комитетов и руководящих органов ПАСЕ.

"В июне будет бюро и постоянный комитет, где скорее всего будет принято решение о конкретных датах проведения ассамблеи в полном формате", - сообщила Ясько.

Ранее УНН писал, что ПАСЕ проведет первое онлайн-заседание, на котором могут отменить летнюю сессию в Страсбурге.