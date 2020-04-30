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В НБУ положительно оценили рассмотрение законопроекта о банках по специальной процедуре

В НБУ положительно оценили рассмотрение законопроекта о банках по специальной процедуре

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Национальный банк Украины положительно оценивает решение ВР относительно рассмотрения законопроекта о банках по специальной процедуре, ведь это ускорит его принятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Великолепная новость из парламента. 255 народных избранников поддержали запуск особой процедуры рассмотрения банковского законопроекта №2571-д. На практике это позволит значительно ускорить рассмотрение этого документа во втором чтении и в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

"Закон позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка. Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых условиях, а суды не смогут собой подменять Национальный банк", - отметили в НБУ.

Также предполагается следующее:
▪️ владельцам обанкротившихся банков будет предоставлена возможность защитить свои права. В законе четко определены предпосылки и процедуру получения компенсации,
▪️ владелец банка может обратиться в суд, и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб,
▪️ для того, чтобы процесс был справедливым - будет арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации.

Напомним, Верховная Рада Украины одобрила упрощенную процедуру внесения изменений в Регламент ВР, которая позволит ускорить принятие закона о функционировании банков.

Источник: УНН
Теги: НБУ, банки
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