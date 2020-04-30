В столичном СИЗО вскоре появятся шесть мест в платных камерах - Минюст

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Платные камеры в следственных изоляторах появятся сначала в Киевском СИЗО, они будут рассчитаны на шесть мест. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью СМИ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест", - отметила замминистра.

По словам Высоцкой, договор относительно поселения в улучшенную камеру заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Также Министерство юстиции установит систему видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

"Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится - значит, в этот день должна быть оплата", - отметила замминистра.

Она подчеркнула, что такие нововведения должны исключить коррупционную составляющую в учреждениях.

"Вместо того, чтобы кому-то отдельно платить незаконно, деньги получает государство и затем за эти деньги создает лучшие условия. Мы хотим, чтобы эти деньги поступали в спецфонд учреждения, который мы контролируем", - пояснила Елена Высоцкая.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал проект постановления о платной услуге предоставления лучших бытовых условий и питания в СИЗО за отдельную плату.