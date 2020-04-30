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Как оплатить коммуналку по телефону: Минсоцполитики выпустило видео

Как оплатить коммуналку по телефону: Минсоцполитики выпустило видео

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство социальной политики Украины выпустило видеоролик, в котором рассказало украинцам, как оплачивать коммуналку онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Минсоцполитики призывает граждан, получающих пенсию или социальную помощь через банковские учреждения, дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги, пользуясь телефоном, и предоставляет пошаговую инструкцию в видеоролике", - говорится в сообщении.

Так, видеоролик можно найти на YouTube-канале министерства.

Напомним, по состоянию на апрель 2020 года эксперты не прогнозируют рост цен на коммунальные платежи для населения, однако, по состоянию на апрель 2021 года предполагается рост на 10%.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минсоцполитики, коммунальные услуги, платежи
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