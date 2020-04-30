Регистрация | Вход |
USD: 26,97 -0,0771  EUR: 29,24 -0,1850 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 30 апреля 2020 19:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2940
Версия для печати

Украина и Польша обсудили возможности поездок для сезонных рабочих

Украина и Польша обсудили возможности поездок для сезонных рабочих

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во время сегодняшних переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды, стороны обсудили возможности для поездок сезонных работников. Об этом по итогам переговоров заявил Глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский, передаёт УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АП Польши.

“Президенты обсудили варианты возможного сценария разморозки экономических контактов, особенно приезда работников из Украины в Польшу”, — заявил Щерский.

По его словам, этот вопрос будет предметом договоренностей в соответствии с рекомендациями служб, отвечающих за эпидемическую безопасность в обеих странах, и потребностями польского рынка труда.

Напомним, ранее о переговорах лидеров двух государств сообщили в Офисе Президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили усилия по преодолению последствий пандемии коронавируса, энергетической безопасности и ситуацию на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.