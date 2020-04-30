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Степанов пообещал реформировать медицину: я на 100% настроен

Степанов пообещал реформировать медицину: я на 100% настроен

Максим Степанов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на 100% настроен реформировать медицину, вносить некоторые корректировки в реформу, чтобы не было просчетов. Об этом он заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале Zik, передает УНН.

"Я могу вам сказать, что я на 100% настроен и мы будем реформировать медицину. И также я могу вам подтвердить, что мы не будем ее разрушать. Любые действия, которые будут разрушать нашу медицину, будут полностью приостановлены. Мы как раз хотим реформировать медицину. Мы будем вносить некоторые корректировки, чтобы не было этих просчетов и чтобы не было этих тяжких последствий", - сказал Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил , что нельзя допускать увольнения медработников в связи с переходом на второй этап медреформы.

Источник: УНН
Теги: Украина, реформы, Минздрав, Максим Степанов
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