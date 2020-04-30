Столар требует создать СК по расследованию воровства 70 млрд “Нафтогазом”

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Народный депутат, глава Киевской организации Оппозиционной платформы — За жизнь Вадим Столар инициирует создание Следственной комиссии ВР относительно расследования воровства в “Нафтогазе”. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Вчера Кабмин наконец решил провести аудит этого предприятия, которое год от года не додавало бюджету десятки миллиардов гривен. Это — знаменательное событие, ведь „Нафтогаз“ долгие годы тратил деньги без какого-либо контроля со стороны украинского государства. Украинской „монополией“ фактически управлял иностранный наблюдательный совет в плотной связке с „полюбившимся“ украинцам Коболевым”, — отметил народный депутат.

Глава Киевской организации Оппозиционной платформы — За жизнь уверен, что компания искусственно занижала прибыль.

“Аудит еще не начался, но уже сегодня понятно, что „Нафтогаз“ искусственно занижал прибыль с помощью откровенно мошеннических схем. В результате чего государственный бюджет недополучил 68,6 миллиарда гривен”, — отметил политик.

По мнению Столара, это объясняет факт того, что руководство “Нафтогаза” переводило свои средства за рубеж.

“Неясно, за что же выписывали себе премии Коболев и Витренко? Зато понятно, почему они переводили их родственникам за рубеж. Словом, под чутким присмотром иностранцев у нас крадут десятки миллиардов, но все молчат”, — подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что делом “Нафтогаза” нужно заниматься серьезнее.

“Именно поэтому мы с однопартийцами будем инициировать создание Следственной комиссии ВР относительно расследования воровства в „Нафтогазе“. Украина должна знать правду!” — резюмировал Вадим Столар.