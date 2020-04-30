Степанов прокомментировал 5,3 млрд грн долга международных организаций по снабжению лекарств перед Украиной

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Международные организации по поставке лекарств задолжали Украине 5,3 млрд грн. Проблема возникла еще в момент подписания договора, ведь были указаны слишком большие сроки по поставке. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Zik, передает УНН.

"В ходе аудита мы подняли цифры, в том числе в отношении лекарственных средств, поставляемых через международные организации. У нас есть три международных организации по которым происходит закупка - это Crown agents, ЮНИСЕФ и ПРООН. Цифра 5,3 млрд грн это долги - небольшая сумма за 2016, 2017, 2018, а средства, которые были перечислены в 2019 году самая большая цифра. У меня есть куча вопросов к самому договору, который был подписан уже во исполнение закона, потому что такие сроки по поставке лекарственных средств, как по мне, слишком большие", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, следует переходить к прозрачным закупкам лекарств уже на площадке в Украине.

Напомним, в Минздраве заявили, что в министерства есть возможность организовать следующие закупки в связи с изменениями Госбюджета, поэтому сейчас готовятся все предложение по закупкам лекарств и средств индивидуальной защиты, а также восстановление некоторых программ.