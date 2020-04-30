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Степанов прокомментировал 5,3 млрд грн долга международных организаций по снабжению лекарств перед Украиной

Степанов прокомментировал 5,3 млрд грн долга международных организаций по снабжению лекарств перед Украиной

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Международные организации по поставке лекарств задолжали Украине 5,3 млрд грн. Проблема возникла еще в момент подписания договора, ведь были указаны слишком большие сроки по поставке. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Zik, передает УНН.

"В ходе аудита мы подняли цифры, в том числе в отношении лекарственных средств, поставляемых через международные организации. У нас есть три международных организации по которым происходит закупка - это Crown agents, ЮНИСЕФ и ПРООН. Цифра 5,3 млрд грн это долги - небольшая сумма за 2016, 2017, 2018, а средства, которые были перечислены в 2019 году самая большая цифра. У меня есть куча вопросов к самому договору, который был подписан уже во исполнение закона, потому что такие сроки по поставке лекарственных средств, как по мне, слишком большие", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, следует переходить к прозрачным закупкам лекарств уже на площадке в Украине.

Напомним, в Минздраве заявили, что в министерства есть возможность организовать следующие закупки в связи с изменениями Госбюджета, поэтому сейчас готовятся все предложение по закупкам лекарств и средств индивидуальной защиты, а также восстановление некоторых программ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, закупки
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