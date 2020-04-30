У Зеленского подписали очередной меморандум: обещают новые рабочие места ежемесячно

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Государственным агентством автомобильных дорог (Укравтодор) и участниками рынка по защите прав работников дорожного хозяйства и созданию новых рабочих мест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передает УНН.

Сообщается, что меморандум предусматривает официальное трудоустройство всех работников компаний дорожной отрасли, обеспечение медицинского страхования для всех работников, закрепление минимальной заработной платы для дорожных специальностей на уровне 9 тыс. 670 грн в месяц.

"Условие - обеспечение минимальной заработной платы для всех людей, которые будут строить дороги, - это очень правильно. Как и медстрахование. Это сделает сферу строительства дорог более привлекательной для работников. Людям не надо будет ехать за границу в поисках работы", - отметил Глава государства .

По прогнозам Укравтодора, для выполнения амбициозного плана по обновлению более 4 тысяч км государственных дорог в 2020 году дорожная отрасль должна дополнительно привлечь более 38 тыс. Дорожных специалистов. Еще около 120 тыс. рабочих мест будет создано в сопутствующих отраслях: на рынке проектных и инжиниринговых услуг, материального производства и обслуживания. Также ожидается рост занятости в сфере придорожной инфраструктуры.

Государственная налоговая служба ежемесячно мониторить выполнение меморандума всеми участниками, прежде всего по занятости и уровня заработных плат, а также уплаты всех налогов, отметила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Кузнецов.

"С подписанием этого меморандума надеемся, что мы сможем каждый месяц показывать новые рабочие места с белой высокой зарплатой и уплату налогов компаниями", - сказала она.

Как сообщал УНН, ранее сегодня с участием Владимира Зеленского состоялось подписание соглашения между "Укрэксимбанком" и Укравтодором относительно предоставления финансирования на обновление дорог.

Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.