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Украина рискует получить вторую волну коронавируса, если снять карантин слишком рано - Степанов

Украина рискует получить вторую волну коронавируса, если снять карантин слишком рано - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 1 мая. УНН. Украина рискует получить вторую волну заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в случае преждевременной отмены карантина. Об этом в интервью Reuters заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.

Как отмечает издание, министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что карантин может быть снят, и к лету жизнь вернется в нормальное русло, но правительство не может рисковать второй волной инфицирования, сняв его слишком рано.

По его словам, введение довольно рано ограничительных мер позволило контролировать общую нагрузку и избежать чрезмерной нагрузки на больничную систему.

Но правительство не может "открыть все и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет крупная вспышка и пик в развитии этой болезни", сказал Степанов.

Даже после снятия карантина "есть некоторые вещи, которые нам все равно придется наблюдать, например, все, что связано с личной дезинфекцией, защитой, все, что касается рукопожатия", - сказал он.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19, из них 272 летальных.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
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