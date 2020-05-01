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Опубликован закон об открытии рынка земли

Опубликован закон об открытии рынка земли

КИЕВ. 1 мая. УНН. Закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине официально опубликовали в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 30 апреля, передает УНН.

Так, законопроект об открытии рынка земли официально опубликован. Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, кроме пункта, который вступает в силу со дня опубликования этого закона. Так, правительство в шестимесячный срок должно разработать и утвердить порядок осуществления финансовой поддержки граждан и юридических лиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Добавим, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 000 гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель.

Согласно подписанному Президентом закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Источник: УНН
Теги: земля, рынок
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