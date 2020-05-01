Украина поздравила Эстонию с председательством в СБ ООН в мае

КИЕВ. 1 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины поздравило Эстонию с председательством в Совете безопасности ООН в мае, отметив, что в Украине высоко ценят твердую позицию Эстонии по сохранению международного порядка. Об этом сообщает УНН со ссылкой сообщение в Twitter МИД Украины.

"Наилучшие пожелания успеха Эстонии в председательстве в Совете безопасности ООН в мае 2020 году на этом сложном этапе работы ООН. Мы высоко ценим твердую позицию Эстонии по защите Устава ООН, сохранению основанного на правилах международного порядка и продвижению прав человека", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, во время которого обсуждались меры борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями, а также сотрудничество на международных площадках.